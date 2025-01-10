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11:11, 10 января 2025Экономика

В Москве появятся десятки новых станций метро

Собянин: в Москве построят 40 новых станций метро до 2030 года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

К 2030 году в Москве появятся около 40 новых станций метро. Восемь из них стали доступных для пассажиров уже в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В минувшем году открылась Троицкая линия и завершилось строительство станции на Сокольнической ветке. В 2025-м планируется запуск нового участка Троицкой линии с четырьмя станциями: «ЗИЛ» и «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». К концу десятилетия на ветке появятся еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Также продолжится работа над Рублево-Архангельской линией, открытие первых станций состоится в 2026 году. Ведется проектирование Бирюлевской ветки метро, которая будет состоять из 10 станций. Кроме того, на Кольцевой линии впервые за 70 лет откроется новая станция — «Достоевская», строительство которой завершится в 2030-м. Расширится и Арбатско-Покровская линия — в 2028 году откроется станция «Гольяново».

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» оценили влияние расширения московского метро на стоимость аренды жилья. Согласно прогнозам, снимать квартиры рядом с новыми станциями станет дороже.

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