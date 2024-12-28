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18:23, 28 декабря 2024Экономика

Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

«Циан»: открытие новых станций метро в Москве вызовет подорожание аренды жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Открытие новых станций на Троицкой линии метро в Москве вызовет подорожание аренды жилья в ближайших районах. Об этом заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов в беседе с РИА Новости.

Согласно прогнозу, стоимость аренды жилья рядом со станциями может вырасти на 10-12 процентов. Основной эффект от расширения метро придется на вторую половину 2025 года, когда пассажирам станет доступен участок Троицкой линии от «Новаторской» до «ЗИЛа». Благодаря этому сократится количество пересадок по пути из Новой Москвы к центру столицы.

По словам Попова, сейчас однокомнатную квартиру недалеко от новых станций можно снять на 30 процентов дешевле, чем в целом в городе. Вторичное жилье там оценивается дешевле на 15 процентов дешевле, а квартиры в массовых новостройках — на 19 процентов.

«Именно поэтому мы ожидаем более заметного прироста стоимости аренды по сравнению с продажей, так как именно съемное жилье в локации пока недооценено сильнее», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что к 2030 году в Москве появится более 40 новых станций метро.

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