Двоих россиян суд приговорил к срокам за производство 63 килограммов наркотиков

В Алтайском крае осудили двоих мужчин за производство 63 килограммов наркотиков

В Алтайском крае осудили двоих мужчин за производство 63 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Они осуждены по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере»), 228.3 («Незаконное хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере») и 228 («Незаконное приобретение и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля по август 2023 года 37-летний Алексей и 34-летний Виталий В. оборудовали в частном доме нарколабораторию, где к сентябрю 2023 года произвели около 63 килограммов мефедрона, который планировали реализовывать через закладки в лесополосах на территории района. Кроме этого, в июле 2023 года один из мужчин приобрел в Бийске наркотическое вещество массой 0,98 грамма и хранил его у себя дома.

В сентябре 2023 года сотрудники ФСБ пресекли их деятельность. Подсудимые признали свою вину. Суд приговорил Алексея к 17,5 года, а Виталия к 20 годам колонии строгого режима.

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