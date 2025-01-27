В российском регионе заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет колонии

В Краснодарском крае заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет

В Краснодарском крае заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства»), 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, Андрей Бердюгин, занимаясь духовными практиками, посещал различные семинары и тренинги. В 2019 году в Испании прошел обучающий курс церемонии «аяуаска», в ходе которой участники употребляют напиток, содержащий в составе наркотические вещества. Получив сертификат по окончанию курсов, Бердюгин организовал проведение практик в разных городах России.

Один из его семинаров он должен был провести в Геленджике, но для этого ему требовался напиток, который он планировал изготовить самостоятельно. Для этого через интернет он заказал необходимые наркотические вещества из Нидерландов. Чтобы избежать уголовной ответственности, он оформил заказ и указал получателем свою знакомую, которая не знала о содержимом посылки. Она была задержана сотрудниками полиции после получения отправления.

Судебное разбирательство проходило без подсудимого, он скрылся от следствия и находится за пределами территории России. Суд заочно приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве драгдилер прятал наркотики от силовиков в игрушку-матрешку.