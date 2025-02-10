Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 10 февраля 2025Путешествия

Экс-стюардесса Emirates опубликовала закулисное видео о своей работе и подставила коллег

Закулисное видео экс-стюардессы Emirates о работе спровоцировало расследование
Алина Черненко

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Экс-стюардесса Emirates опубликовала в соцсетях закулисное видео о своей работе и подставила коллег, спровоцировав расследование в одной из лучших авиакомпаний мира. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным издания, блогерша и бывшая бортпроводница Аманда Кинг разместила на YouTube серию роликов, в которых раскрыла секреты своей работы. Один из них называется «То, чего вы не видите, будучи пассажиром», он уже собрал более 1,2 миллиона просмотров.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

В своем видео Кинг показывает, как во время одного из рейсов она готовит торт на борту и угощает им коллег, пускает своего парня в зону ограниченного доступа для экипажа во время полета, а также меняется местами на откидном сиденье с коллегой, чтобы находиться поближе к возлюбленному во время взлета и посадки.

Ролики экс-стюардессы вызвали бурное обсуждение в соцсетях, а коллеги Кинг из-за них столкнулись с серьезными проблемами. Руководство перевозчика осталось недовольно тем фактом, что сотрудники экипажа, которые летали с автором видео, знали о допущенных нарушениях и не сообщали об этом. Кроме того, в Emirates возмутились публичной демонстрацией расположения аварийно-спасательного оборудования.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines станцевала тверк в самолете и лишилась работы. Она разместила 20-секундный клип в TikTok и этим действием нарушила правила компании в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      Стали известны обстоятельства получения черепно-мозговой травмы комментатором Скворцовым

      Обвиняемая в расправе внучка экс-мэра Самары обжаловала арест

      В ГУР Украины оценили шансы завершения конфликта с Россией

      Троих фигурантов дела о теракте против российского генерала попросили оставить в СИЗО

      Пассажир московского метро избил ребенка в вагоне поезда и попал на видео

      Тему предстоящей Мюхенской конференции раскрыли

      Стали известны подробности о родившемся в атакованном ВСУ курском селе мальчике

      В Словакии отклонили заявление проукраинских активистов против премьера

      Роль ОБСЕ в решении конфликта на Украине оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше