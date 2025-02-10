Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 10 февраля 2025Мир

Фаворит на пост премьера одной западной страны назвал сроки окончания конфликта на Украине

Экс-премьер Чехии Бабиш: Конфликт на Украине может закончиться до осени
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Ondrej Deml / Globallookpress.com

Конфликт на Украине может закончиться до осени этого года, так как президент США Дональд Трамп заинтересован в его скорейшем урегулировании. Об этом заявил бывший премьер-министр Чехии, лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш в интервью порталу Deník.

«Думаю, что новый президент [США Дональд Трамп] решит это. Я не должен строить догадок, как все это разрешится. Если ANO победит на грядущих выборах, то начнет править в декабре, а в то время конфликт уже давным-давно закончится», — предположил Бабиш.

Как отмечает портал, движение ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии, которые пройдут в этом году. В связи с этим Бабиш рассматривается фаворитом на пост главы чешского правительства.

20 марта прошлого года газета The Washington Post (WP) сообщала, что конфликт на Украине вызвал кризис в традиционно дружественных отношениях Праги и Братиславы из-за разных позиций премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его словацкого коллеги Роберта Фицо. В частности, авторы материала указывали, что политика словацкого премьера вызывает опасения у чешского правительства, так как может побудить граждан страны голосовать за Бабиша, видя в нем аналог Фицо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше