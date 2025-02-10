Экс-премьер Чехии Бабиш: Конфликт на Украине может закончиться до осени

Конфликт на Украине может закончиться до осени этого года, так как президент США Дональд Трамп заинтересован в его скорейшем урегулировании. Об этом заявил бывший премьер-министр Чехии, лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш в интервью порталу Deník.

«Думаю, что новый президент [США Дональд Трамп] решит это. Я не должен строить догадок, как все это разрешится. Если ANO победит на грядущих выборах, то начнет править в декабре, а в то время конфликт уже давным-давно закончится», — предположил Бабиш.

Как отмечает портал, движение ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии, которые пройдут в этом году. В связи с этим Бабиш рассматривается фаворитом на пост главы чешского правительства.

20 марта прошлого года газета The Washington Post (WP) сообщала, что конфликт на Украине вызвал кризис в традиционно дружественных отношениях Праги и Братиславы из-за разных позиций премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его словацкого коллеги Роберта Фицо. В частности, авторы материала указывали, что политика словацкого премьера вызывает опасения у чешского правительства, так как может побудить граждан страны голосовать за Бабиша, видя в нем аналог Фицо.