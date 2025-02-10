ФСБ уличила экс-сотрудника Минобороны в мошенничестве при выполнении госзаказа

В Ростовской области экс-сотрудника МО арестовали по делу о мошенничестве

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Силовики выявили причастность экс-сотрудника МО к хищениям денег гособоронзаказа на подшипниковых заводах. Установлено, что, будучи начальником 547 военного представительства, он согласовывал цены специальной подшипниковой продукции, которые были кратно завышены.

Мужчину подозревают в преступлениях по статье о мошенничестве и получении взятки. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области главу Балтийска Сергея Мельникова заключили под стражу по подозрению в получении взятки.