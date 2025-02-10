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10:29, 10 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ вычислила призывавшего к смене власти россиянина

ФСБ: Суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оштрафовал на 350 тысяч рублей 35-летнего жителя Кургана за оправдание терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ по Курганской области.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ему нельзя три года администрировать сайты в интернете.

По данным следствия, мужчина в социальных сетях призывал к насильственной смене государственной власти в России.

Ранее стало известно, что в Омске перед судом предстанет 19-летний житель за оправдание терроризма в интернете.

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