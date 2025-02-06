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08:31, 6 февраля 2025Силовые структуры

Молодой россиянин предстанет перед судом за оправдывающие теракт в Петербурге комментарии

В Омске перед судом предстанет 19-летний житель за оправдание теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Омске перед судом предстанет 19-летний житель за оправдание терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 4 апреля 2023 года молодой человек разместил под публицистической статьей, осуждающей теракт в Санкт-Петербурге, комментарии. В них усмотрели оправдание и одобрение террористических актов на территории России.

Во время обысков у молодого человека изъяли ноутбук и телефоны. Сам он сначала был заключен под стражу, однако позже переведен под домашний арест. Свою вину россиянин не признал. Ему грозит штраф или лишение свободы до семи лет.

Ранее сообщалось, что житель Калуги получил 400 тысяч рублей штрафа за пост о теракте на Крымском мосту.

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