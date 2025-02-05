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13:49, 5 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

Житель Калуги получил 400 тыс руб. штрафа за пост о теракте на Крымском мосту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Калуги за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что мужчина, будучи сторонником антироссийской идеологии, опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором содержалось оправдание террористического акта 8 сентября 2022 года. Тогда на Крымском мосту взорвался грузовик, в котором находилось взрывное устройство, замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд дал шесть лет колонии жителю за комментарии в соцсети.

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