Россиянина оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

Житель Калуги получил 400 тыс руб. штрафа за пост о теракте на Крымском мосту

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Калуги за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что мужчина, будучи сторонником антироссийской идеологии, опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором содержалось оправдание террористического акта 8 сентября 2022 года. Тогда на Крымском мосту взорвался грузовик, в котором находилось взрывное устройство, замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд дал шесть лет колонии жителю за комментарии в соцсети.