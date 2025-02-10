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19:46, 10 февраля 2025Ценности

Гимнастка из России села на шпагат на кухне в откровенном комбинезоне

Гимнастка из России Самира Мустафаева села на шпагат в облегающем комбинезоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат на кухне в откровенном наряде. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

Российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching снялась в облегающем черном комбинезоне с мини-шортами и глубоким декольте. Она продемонстрировала указанную гимнастическую фигуру.

При этом во время выполнения упражнения 32-летняя знаменитость одной ногой опиралась на обеденный стол, а другой — на столешницу кухонного гарнитура. «Теперь провожу много времени на кухне», — указала в подписи автор поста.

В ноябре 2024 года Самира Мустафаева также показала фигуру в бикини после набора веса.

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