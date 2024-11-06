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09:40, 6 ноября 2024Ценности

Гимнастка из России показала фигуру в откровенном бикини после набора веса

Гимнастка Самира Мустафаева показала фото в леопардовом бикини после набора веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала фигуру в откровенном купальнике после набора веса. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

Российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching позировала на снимках в крошечном леопардовом бикини. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и тонкими бретелями и узких V-образных трусов. При этом уроженка Санкт-Петербурга продемонстрировала большое тату на бедре.

«Каникулы привели к тому, что на весах плюс три килограмма. Но из-за того, что я постоянно занимаюсь спортом (...), это пошло мне на пользу», — указала в подписи автор поста.

Ранее российскую фигуристку Алину Загитову после интервью раскритиковали в сети из-за накачанных губ.

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