51-летняя модель Хайди Клум показала сросшиеся брови на фото школьных времен

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала внешность на школьном фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,3 миллиона подписчиков.

51-летняя манекенщица поделилась архивным снимком, на котором предстала в 10-летнем возрасте. Так, она позировала в кофте песочного оттенка с белым воротом, держа на руках котенка по кличке Ники.

При этом волосы девочки коричневого цвета были разделены на прямой пробор и завязаны в низкий хвост. В то же время густые брови ребенка срослись на переносице.

Ранее в феврале визажистка Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото 15-летней давности.