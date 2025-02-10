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13:36, 10 февраля 2025МирЭксклюзив

Вероятность вступления Канады в состав США оценили

Политолог-американист Блохин: Канада не будет в составе США
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канада не будет в составе США, как и многие другие страны, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил предложение президента США Дональда Трампа вступить Канаду в состав Америки.

«В этом заявлении и во многих других весь Трамп. То есть его любимая фишка. Дело в том, что до того, как стать президентом США, он написал порядка шести-семи книг о том, как правильно нужно вести переговоры и заключать сделки. Классикой переговоров по Трампу является простая схема: хочешь добиться поставленной цели — проси больше», — рассказал Блохин.

По словам политолога, Трамп взвинчивает ситуацию до предела, чтобы в дальнейшем партнер согласился на приемлемые условия.

«Это мы видели и при его первом президентстве. Это мы видим и сейчас. С кем-то это работает, с кем-то нет. С Панамой работает, она там уже изменила свою позицию по Китаю. С Китаем это не работает. Он точно себя позиционирует как ястреба, который консолидировать вокруг себя расколотую американскую элиту и войти в историю. Поэтому он таким нагловато-хамоватым стилем пытается вызвать любовь к себе многих вашингтонских ястребов», — добавил он.

Я думаю, что Канада не будет в составе США, как и многие другие страны. А это подготовка к тому, чтобы до начала переговорного процесса оказать такое давление на своего партнера

Константин Блохинполитолог-американист

Ранее Дональд Трамп пригласил Канаду войти в состав США и задумался, почему ее субсидируют. Он подчеркнул, что его бы устраивало видеть страну как 51-й американский штат для сокращения убытков.

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