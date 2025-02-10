Кандидат в канцлеры Германии призвал Украину вступить в Евросоюз

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал Украину вступить в Евросоюз

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Во время дебатов с канцлером Германии Олафом Шольцем Мерц отметил, что сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за конфликта с Россией.

«Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и я считаю это правильным. Работа в этом направлении идет, и в среднесрочной перспективе Украина должна стать членом ЕС», — отметил он.

Ранее МИД Украины включил в список целей на 2025 год продвижение в переговорах по вступлению республики в Евросоюз и НАТО. Среди приоритетов внешнеполитического ведомства также указаны продолжение поставок западного оружия Киеву и снятие ограничений на его применение.