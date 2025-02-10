Кот пробрался в самолет перед вылетом и парализовал полеты на два дня

The Sun: Кот пробрался в самолет Ryanair и парализовал полеты на два дня

Кот пробрался в самолет перед вылетом и парализовал его полеты на два дня. Подробности сообщило издание The Sun.

Boeing 737 авиакомпании Ryanair готовился к вылету из Рима, но прямо перед посадкой пассажиров на борт экипаж услышал мяуканье. Животное увидели в отсеке с электроникой, однако при попытке его поймать кот скрылся среди кабелей.

Инженерам пришлось снять несколько панелей, но и это не помогло. В итоге дверь авиалайнера решили оставить открытой, и через два дня безбилетный пассажир все же покинул борт. Тогда Boeing смог вылететь в Германию.

В январе забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа. Животное провело в небе около 22 часов подряд и вернулось к хозяевам.