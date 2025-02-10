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15:21, 10 февраля 2025Экономика

«Лукойлу» разрешили разработку месторождений в Египте

Al Mal: «Лукойлу» предоставят права на разработку месторождений в Суэцком заливе
Вячеслав Агапов

Фото: TomCarpenter / Shutterstock / Fotodom

«Лукойлу» предоставят права на разработку месторождений в Суэцком заливе. Об этом сообщает издание Al Mal.

Российская компания получит разрешение на разработку концессионного участка South Valley El-Sahl в западной части Суэцкого залива. Для этого ЛУКОЙЛ договорился с Министерством нефти и минеральных ресурсов страны и египетской нефтегазовой компанией Ganope (South Valley Egyptian Petroleum Company).

На прошлой неделе кабинет министров Египта одобрил ряд проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений с зарубежными компаниями. Общая сумма этих соглашений оценивается в 225,3 миллиона долларов.

Также «Лукойл» реализует в Египте проекты Мелейя в Западной пустыне, West Esh El-Mallaha — в Восточной и WEEM Extension к северо-востоку от WEEM.

В середине января совет директоров «Лукойла» прекратил полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева, попавшего под санкции США. Его преемником на указанном посту станет вице-президент компании по добыче нефти и газа в России Сергей Кочкуров. Предыдущий руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов покинул должность по той же причине.

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