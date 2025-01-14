«Лукойл» сменил главу компании на фоне санкций США

Новым главой «Лукойла» стал Сергей Кочкуров

Совет директоров «Лукойла» принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева, попавшего на прошлой неделе под санкции США. Его преемником на указанном посту станет вице-президент компании по добыче нефти и газа в России Сергей Кочкуров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как напоминает агентство, предыдущий руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов покинул должность по той же причине. Воробьев, являвшийся на тот момент первым исполнительным вице-президентом и членом правления нефтяной компании, сменил его весной 2022 года.

О санкциях, которые в Вашингтоне назвали наиболее значительными из введенных за все время против российского энергетического сектора, стало известно 10 января. Под персональные ограничения попал ряд бизнесменов и чиновников из России. Кроме главы «Лукойла» в списке оказались в том числе CEO «Газпром нефти» Александр Дюков и координирующий деятельность по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин.