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15:38, 14 января 2025Экономика

«Лукойл» сменил главу компании на фоне санкций США

Новым главой «Лукойла» стал Сергей Кочкуров
Дмитрий Воронин
Сергей Кочкуров

Сергей Кочкуров. Кадр: Наши города / YouTube

Совет директоров «Лукойла» принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева, попавшего на прошлой неделе под санкции США. Его преемником на указанном посту станет вице-президент компании по добыче нефти и газа в России Сергей Кочкуров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как напоминает агентство, предыдущий руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов покинул должность по той же причине. Воробьев, являвшийся на тот момент первым исполнительным вице-президентом и членом правления нефтяной компании, сменил его весной 2022 года.

О санкциях, которые в Вашингтоне назвали наиболее значительными из введенных за все время против российского энергетического сектора, стало известно 10 января. Под персональные ограничения попал ряд бизнесменов и чиновников из России. Кроме главы «Лукойла» в списке оказались в том числе CEO «Газпром нефти» Александр Дюков и координирующий деятельность по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин.

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