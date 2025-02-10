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20:23, 10 февраля 2025Мир

Маск пожаловался на ООН

Маск заявил, что США выделяют слишком много денег на ООН
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessie / File Photo / Reuters

США выделяют «слишком много денег» на ООН и профильные структуры международной организации. На это пожаловался американский миллиардер, глава Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

«Америка предоставляет слишком много финансирования ООН и связанным с ней структурам», — написал предприниматель.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва давно говорила Западу, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, однако там это не было воспринято всерьез, и подобные сообщения были названы пропагандой. В свою очередь USAID также нередко подпадает под критику Маска и стало одним из объектов деятельности его департамента по сокращению госслужащих.

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