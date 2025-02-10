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20:24, 10 февраля 2025Мир

Маск возмутился размещению нелегалов в роскошных отелях за госсчет

Маск: FEMA потратило $59 миллионов на размещение нелегалов в роскошных отелях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) потратило 59 миллионов долларов на размещение нелегалов в «роскошных отелях». Об этом американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), заявил на своей странице в социальной сети X.

«Команда DOGE только что выяснила, что на прошлой неделе FEMA направило отелям премиум-класса в Нью-Йорке 59 миллионов долларов на размещение нелегальных мигрантов», — написал он.

По его словам, DOGE выдвинет требование вернуть эти средства, поскольку это является нарушением закона. Он подчеркнул, что агентство должно расходовать деньги на помощь населению во время стихийных бедствий.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие сутки поручить Маску проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Американский лидер считает, что Маск активно вовлечен в работу DOGE и не преследует никаких личных целей.

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