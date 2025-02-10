Медведчук заявил о подписанном Зеленским самому себе приговоре

Медведчук: Зеленский признал исчезновение помощи Запада и подписал себе приговор

Президент Украины Владимир Зеленский признал исчезновение сотен миллиардов долларов, переданных Киеву Западом, чем подписал себе приговор. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру».

«Где-то потерялись 200 миллиардов долларов, случайно не видели? Только на сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор», — отметил Медведчук.

По словам политика, украинский лидер в настоящее время сам «выворачивает коррупционную изнанку» конфликта. В том числе, добавил председатель совета движения «Другая Украина», Зеленский пытается «сдать подельников», чтобы при разбирательстве проходить свидетелем, а не обвиняемым.

2 февраля президент Украины заявил, что не знает, куда пошли миллиарды долларов от США. Он сообщил, что Киев получил только 75 из 177 миллиардов долларов.