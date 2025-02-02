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20:02, 2 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский признался в потере 100 миллиардов долларов от США

Президент Зеленский заявил, что Украина получила только 75 миллиардов от США
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.

«Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал Зеленский.

Ранее украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах, с помощью которых Зеленский вывозит деньги из страны.

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