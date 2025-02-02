Президент Зеленский заявил, что Украина получила только 75 миллиардов от США

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Украина получила только 75 миллиардов долларов.

«Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал Зеленский.

Ранее украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах, с помощью которых Зеленский вывозит деньги из страны.