Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании более 55 млн рублей

ТАСС: Минобороны потребовало взыскать более 55 млн рублей с ППК ВСК

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на совокупную сумму более 55 миллионов рублей к публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компания» (ВСК), начальника филиала которой обвиняют во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подтвердили, что получили иски. Их общая сумма составляет 55 миллионов 937 тысяч 31 рубль. Одно из заявлений уже принял суд к производству. Кроме того, известна дата первого судебного заседания — 7 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минобороны затребовало взыскать с ВСК четыре миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы принял иски к производству.