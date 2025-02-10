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02:36, 10 февраля 2025Силовые структуры

Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании более 55 млн рублей

ТАСС: Минобороны потребовало взыскать более 55 млн рублей с ППК ВСК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на совокупную сумму более 55 миллионов рублей к публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компания» (ВСК), начальника филиала которой обвиняют во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подтвердили, что получили иски. Их общая сумма составляет 55 миллионов 937 тысяч 31 рубль. Одно из заявлений уже принял суд к производству. Кроме того, известна дата первого судебного заседания — 7 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минобороны затребовало взыскать с ВСК четыре миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы принял иски к производству.

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