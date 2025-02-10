Москвичам усложнят способ аренды электросамокатов

Дептранс Москвы: Для аренды электросамокатов понадобится авторизация с Mos ID

Москвичи смогут брать в аренду самокаты только после идентификации через Mos ID. Об этом сообщил департамент транспорта городской мэрии в Telegram-канале.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, меры по повышению безопасности будут усилены с этого года. Они направлены на предотвращение доступа в сервис детей и подростков.

В дептрансе заявили, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на самокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения и позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что в России могут ввести государственную регистрацию электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это нужно для усиления контроля за этими средствами передвижения, рассказал он.

