ЦИАН: Число микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз

Москвичи массово бросились сдавать микроквартиры — число малогабаритного жилья (площадью до 28 квадратных метров) на рынке аренды выросло в семь раз с 2020 года. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

В феврале 2025 года в Москве сдают около 1500 таких квартир, тогда как пять лет назад предложение такого жилья ограничивалось 220 вариантами. Микроквартиры сейчас можно арендовать в 105 районах столицы, а в начале 2020-го — только в 69. Такая динамика обусловлена массовыми инвестициями в жилье в период действия льготной ипотеки на новостройки. Многие россияне предпочли купить недорогие квартиры с маленькой ставкой по кредиту, а теперь перепродали их, чтобы расшириться, или сдают в аренду.

Больше всего малогабаритного жилья представлено в Коммунарке, Очаково-Матвеевском, Внукове, Нижегородском районе и Троицке. В последние годы именно в этих локациях активно строилось новое жилье, отмечают эксперты.

Микроквартиры, как правило, сдают по более выгодным ставкам, чем другие небольшие объекты. Так, квартиры площадью до 28 «квадратов» на восемь процентов дешевле студий большего метража и на 15 процентов — однокомнатных квартир. Сейчас арендовать малогабаритную квартиру в столице можно в среднем за 57,7 тысячи рублей в месяц, рассказали в ЦИАН.

Ранее были названы районы Москвы с подешевевшими квартирами. Лидером рейтинга стал Хамовники — там вторичное жилье снизилось в цене на 2,4 процента, до 704,8 тысячи рублей за квадратный метр.