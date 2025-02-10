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18:44, 10 февраля 2025Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

«Инком-Недвижимость»: Хамовники стали лидером по снижению цен на жилье в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В январе 2025 года район Хамовники стал лидером по снижению цен на готовые квартиры в Москве. Локации столицы с подешевевшим вторичным жильем назвали аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

По сравнению с декабрем 2024 года средняя цена одного квадратного метра в Хамовниках уменьшилась на 2,4 процента, до 704,8 тысячи рублей. Второе место занимает район Раменки — там квартиры подешевели на 1,9 процента, до 430,9 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров Тверской район со снижением цен на 1,5 процента, до 509,1 тысячи рублей за «квадрат».

На четвертой строчке оказался район Метрогородок (минус 1,2 процента, до 262,5 тысячи рублей за «квадрат»), а на пятой — Басманный район (минус 1 процент, до 419,1 тысячи рублей за «квадрат»).

Средняя цена на вторичном рынке столицы снизилась в том числе из-за повышенного спроса на престижное жилье — более дорогостоящие лоты выкупили, и они ушли из экспозиции, пояснили в «Инком-Недвижимости». «В общем, изменения цен произошли механически, за счет выхода из предложения более ликвидных квартир либо в связи с его пополнением более бюджетными», — уточнил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Ранее россиянам посоветовали не покупать жилье в ближайшие годы. По словам экспертов, не стоит этого делать из-за высоких рисков и невозможности прогнозировать состояние рынка недвижимости.

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