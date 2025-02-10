Россиянам отсоветовали покупать жилье в ближайшие годы

Экономист Кульбака посоветовал хранить сбережения в валюте вместо покупки жилья

Покупать жилье в ближайшие годы в России не стоит. Об этом заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, экономическая ситуация в стране на фоне санкций остается крайне нестабильной и неопределенной, а уровень рисков — колоссальным, из-за чего прогнозировать состояние рынка недвижимости даже на ближайшие полгода-год не представляется возможным.

«Огромное количество диспропорций в экономике приводит к тому, что предсказать будущее сейчас не сможет никто. В этих условиях я бы не рекомендовал приобретать квартиры прямо здесь и сейчас», — дал совет экономист. Вместо вложений денег в покупку квартиры Кульбака предложил рассмотреть альтернативные варианты, например, аренду жилья и хранение сбережений в ликвидных активах, таких как валюта.

Ранее в феврале депутат Госдумы Светлана Разворотнева, напротив, призвала россиян покупать квартиры по льготной ипотеке в 2025 году.