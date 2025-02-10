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05:35, 10 февраля 2025Россия

На Камчатке кардинально изменили состав руководства

Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил о перестановках в руководстве региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Солодова, в некоторых сферах накопились проблемы, требующие кардинальных мер. По его данным, зампред Роман Василевский также покидает пост, его заменит Сергей Тюлькин

Кроме того, согласно сообщению, председателя правительства Евгения Чекина заменит зампред Юлия Морозова, которая также продолжит курировать Минэкономики, Минтуризма и Минрыбхоза. Оксана Герасимова, депутат Заксобрания, станет вице-губернатором и займется координацией работы зампредов. Евгений Поздняков стал зампредом, курирующим минфин и нацпроекты.

Зампред Александра Лебедева будет отвечать за новый межвузовский кампус, а Минспорт перейдет к Павлу Ясевичу, в то время как Виктория Сивак займется вопросами здравоохранения.

В январе Солодов сообщил, что министр здравоохранения Александр Гашков был снят с должности. «Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал он.

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