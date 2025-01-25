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04:48, 25 января 2025Россия

Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности

Губернатор Солодов: Министр здравоохранения Камчатки Гашков снят с должности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Александр Гашков снят с должности. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Владимир Солодов.

Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края, — написал Солодов.

До этого суд принял решение закрыть в регионе кабинет компьютерной томографии (КТ) в онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С среди пациентов. Ведется расследование преступления по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

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