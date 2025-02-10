Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения САУ ВСУ

Народная милиция ДНР опубликовала видео уничтожения САУ ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) опубликовала кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" 14 отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Кальмиус" 51-й гвардейской армии ВС РФ уничтожил САУ 2С1 "Гвоздика" ВСУ», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения катера ВСУ близ Днепровского лимана. Отмечается, что первым ударным дроном катер был обездвижен, а вторым уничтожен.