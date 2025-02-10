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14:49, 10 февраля 2025Бывший СССР

Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения САУ ВСУ

Народная милиция ДНР опубликовала видео уничтожения САУ ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) опубликовала кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" 14 отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Кальмиус" 51-й гвардейской армии ВС РФ уничтожил САУ 2С1 "Гвоздика" ВСУ», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения катера ВСУ близ Днепровского лимана. Отмечается, что первым ударным дроном катер был обездвижен, а вторым уничтожен.

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