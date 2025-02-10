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09:43, 10 февраля 2025Экономика

Названа главная угроза финансовому благополучию россиян

Аналитик Калманович: Кошелькам россиян угрожают инфляция, девальвация и налоги
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году главным риском, угрожающим финансовому благополучию россиян, станет инфляция в семь процентов. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Его процитировала «Газета.Ru».

Двумя другими опасностями он назвал девальвацию рубля и высокие налоги (на доходы физических лиц и на имущество).

В такой ситуации, по мнению аналитика, россияне могли бы защитить свои капиталы путем инвестирования в те или иные активы. Причем речь идет не только о банковских вкладах с высоким процентом, но и о золоте. Кроме того, неплохим вариантом может стать покупка иностранной валюты, хотя здесь важно не прогадать, выбирая подходящую.

Ранее выяснилось, что почти 90 процентов россиян не формируют финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Оказалось, что 43 процента надеются на государственную пенсию, а 27 процентов — на будущие собственные накопления.

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