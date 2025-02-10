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09:04, 10 февраля 2025Экономика

Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

РБК: 89 процентов россиян не делают финансовых накоплений на старость
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Подавляющее большинство россиян (89 процентов) не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками НПФ «Эволюция» и Финансового университета при правительстве РФ.

В опросе приняли участие в общей сложности две тысячи граждан в возрасте от 25 до 45 лет по всей России. Большинство из них (1,5 тысячи) проживают в городах, остальная часть — в сельской местности. По итогам исследования выяснилось, что почти все респонденты (99 процентов) хотели бы жить на пенсии в достатке. Однако большинство из них признались, что не готовятся к этому «с финансовой точки зрения».

Почти половина опрошенных (43 процента) рассчитывают на государственную пенсию, еще 27 процентов — на будущие собственные накопления. При этом на данный момент какими-либо сбережениями последние не располагают. При этом люди с высшим образованием в меньшей степени рассчитывают на помощь государства и больше полагаются на собственные накопления. Больше половины респондентов планируют обратиться за помощью к родственникам и своим детям, чтобы жить безбедно в старости.

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