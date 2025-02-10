Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

РБК: 89 процентов россиян не делают финансовых накоплений на старость

Подавляющее большинство россиян (89 процентов) не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками НПФ «Эволюция» и Финансового университета при правительстве РФ.

В опросе приняли участие в общей сложности две тысячи граждан в возрасте от 25 до 45 лет по всей России. Большинство из них (1,5 тысячи) проживают в городах, остальная часть — в сельской местности. По итогам исследования выяснилось, что почти все респонденты (99 процентов) хотели бы жить на пенсии в достатке. Однако большинство из них признались, что не готовятся к этому «с финансовой точки зрения».

Почти половина опрошенных (43 процента) рассчитывают на государственную пенсию, еще 27 процентов — на будущие собственные накопления. При этом на данный момент какими-либо сбережениями последние не располагают. При этом люди с высшим образованием в меньшей степени рассчитывают на помощь государства и больше полагаются на собственные накопления. Больше половины респондентов планируют обратиться за помощью к родственникам и своим детям, чтобы жить безбедно в старости.