Россиян предупредили о снижении пенсий

«Абзац»: Пенсии россиян могут сократиться в полтора раза к 2047 году

В 2047 году пенсии россиян могут фактически сократиться в полтора раза по реальному наполнению. Об этом заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Его процитировало издание «Абзац».

По мнению Крупнова, это случится из-за снижения числа работающих россиян и увеличения количества пенсионеров. Как следствие, упадут поступления в Социальный фонд.

Как полагает эксперт, в будущем российская пенсионная система столкнется с двумя кризисами, вызванными демографическими и экономическими причинами. Первый разразится в начале 2040-х годов, когда снизится численность экономически активных граждан. Второй ожидается в 2050-2060-м году и будет результатом первого кризиса.

Как полагает Крупнов, страну ждет такое развитие событий, если экономику России не перестроят и не изменят те демографические тенденции, которые имеют место в настоящее время.

«Если производительность труда изменится и россияне увеличат свои доходы в разы, то кратно вырастут и поступления в Социальный фонд», — сказал Крупнов.

Ранее появился прогноз о доиндексации страховых пенсий в размере не менее 2,22 процента. Кроме того, будет индексироваться выплата по уходу за инвалидами. Предполагается, что после дополнительной индексации, которую проведут с 1 февраля 2025 года, размер страховых пенсий вырастет с 24 тысяч 59 рублей до 25 тысяч рублей.