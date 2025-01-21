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07:02, 21 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об ожидаемых увеличениях социальных выплат в 2025 году

Депутат Бессараб: В России планируется доиндексировать страховые пенсии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшее время должно быть принято решение о доиндексации страховых пенсий в размере не менее 2,22 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом и других ожидаемых увеличениях социальных выплат в 2025 году депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».

«Самое срочное из ожидаемых — это то, что буквально на днях будет принято решение правительством о доиндексации страховых пенсий. Как известно, более 38 миллионов россиян — получатели страховых пенсий. С 1 января 2025 года уже произошла индексация на 7,3 процента. Но Росстат показывает данные годовой инфляции — 9,52 процента. И та самая доиндексация в размере не менее 2,22 процента должна произойти уже в ближайшее время», — поделилась Бессараб.

Кроме того, депутат рассказала, что выплата по уходу за инвалидами теперь тоже будет индексироваться.

У нас тысяча двести и десять тысяч по уходу за инвалидом. Теперь это входит в состав пенсионных выплат и, соответственно, будет индексироваться ежегодно

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также Бессараб назвала 2025 годом, в котором будет происходить работа над формированием для семей с детьми налогового вычета, который работающие родители получат в 2026 году.

«То есть по результатам уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год семьи с двумя и более детками, если в семье доход на одного члена семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, получат соответствующие выплаты до 7 процентов от 13 уплаченных процентов годовых», — объяснила она.

Также повысились сами налоговые вычеты по поручению президента на каждого ребенка. То есть независимо от уровня дохода, пока он не превысил 450 тысяч рублей по сравнению с 350 тысячами в 2024 году, каждая мама и каждый папа имеют право на налоговый вычет

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить пособие по уходу за ребенком с 40 до 60 процентов от среднего заработка родителя. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, минимальный размер пособия по уходу за ребенком не соответствует уровню прожиточного минимума для детей во всех субъектах Российской Федерации.

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