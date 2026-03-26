Заболевшая раком женщина рассказала о связанном с алкоголем раннем признаке болезни

Metro: Боль в подреберье после употребления алкоголя оказалась признаком рака

Заболевшая раком жительница Великобритании Чарли Шрагер рассказала о связанном с употреблением алкоголя раннем признаке болезни, который обычно остается без внимания. Ее слова приводит издание Metro.

Женщина вспоминает, что в 2021 году у нее начались боли в правом подреберье, усиливавшиеся после употребления алкоголя. По ее словам, даже небольшое количество спиртного вызывало сильное ухудшение самочувствия. Со временем к этому добавились постоянная усталость и снижение энергии, которые не давали жить обычной жизнью.

Шрагер обратилась к врачам, но сначала ей поставили неверный диагноз. «Я думала, что съела что-то не то, и это скоро пройдет», — призналась она. Повторное обследование показало наличие опухоли, и ей диагностировали редкий вид рака желчных протоков.

После проведенной операции и курса лечения британке на время удалось добиться ремиссии, однако спустя несколько месяцев болезнь вернулась. На этот раз врачи обнаружили сразу несколько очагов заболевания, что исключило возможность повторного хирургического вмешательства и существенно осложнило лечение.

Сейчас женщина проходит паллиативную терапию и продолжает искать возможные варианты помощи. Она делится своей историей, чтобы привлечь внимание к редкому виду рака, трудностям его лечения и важности своевременной диагностики.

Ранее женщина рассказала, что едва выжила после того, как решила выпить алкоголь на фоне приема инъекций для похудения. По ее словам, она не знала, что такое сочетание может привести к столь серьезным последствиям.