10:28, 25 марта 2026

Женщина смешала алкоголь и препарат для похудения и едва выжила

Daily Mirror: Британке удалили желчный пузырь после инъекций для снижения веса
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Жительница Великобритании Тэмми Даунинг смешала алкоголь и препарат для похудения и едва выжила после этого. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

По словам 44-летней британки, она делала инъекции для снижения веса и решила перейти на более доступный препарат. Спустя две недели после начала приема у нее случился тяжелый приступ: она потеряла сознание и перестала дышать, из-за чего родственникам пришлось проводить реанимацию до приезда врачей.

Позже медики предположили, что причиной состояния женщины могло стать сочетание лекарства и алкоголя, усилившего побочные эффекты. Несмотря на это, Даунинг вновь вернулась к другому препарату, но столкнулась с новыми проблемами, и в итоге из-за сильных болей ей удалили желчный пузырь. «Я бы лучше осталась с лишним весом, чем снова рисковала жизнью из-за этих препаратов», — призналась британка. Она призвала других быть осторожными и не повторять ее ошибок при использовании подобных средств.

Ранее сообщалось о британской студентке Бекке Херитадж, которая лишилась ног из-за менингококковой инфекции. На фоне болезни у нее началось заражение, которое привело к онемению конечностей.

