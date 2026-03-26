Глава UFC высказался о сроках ближайшего боя Махачева

Глава UFC Уайт: Махачев проведет следующий бой в августе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о сроках проведения ближайшего боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в промоушене. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, это произойдет в августе этого года. Других подробностей Уайт не раскрыл.

14 марта журналист Рубен Картер назвал следующего соперника Махачева. По его словам, им станет ирландец Иан Гарри, а поединок пройдет в рамках турнира UFC 329 в Саудовской Аравии 30 мая.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент является обладателем титула в полусреднем дивизионе. На счету россиянина 28 побед при единственном поражении в 29 боях по правилам ММА.