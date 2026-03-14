Назван следующий соперник Ислама Махачева в UFC

Инсайдер Картер: Следующим соперником Махачева будет Иан Гарри

Журналист Рубен Картер в своем аккаунте в соцсети X назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева по поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

По информации источника, россиянин встретится с ирландским бойцом Ианом Гарри. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 329 в Саудовской Аравии 30 мая.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент владеет поясом в полусреднем дивизионе. На счету россиянина 28 побед и 1 поражение в 29 боях в ММА.

Гарри провел 18 боев в ММА. Ирландец одержал 17 побед и потерпел одно поражение.