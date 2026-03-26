Задержание сотрудников украинского кол-центра на Кавказе попало на видео

ФСБ показала задержание 3 жителей Ингушетии, оборудовавших украинский кол-центр

Задержание трех мужчин, которые оборудовали украинский кол-центр в Ингушетии, попало на видео. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур поочередно задерживают троих мужчин. На допросах они поясняют, что нашли работу с сим-боксами в мессенджере Telegram. В их обязанности входила замена сим-карт в боксах, через которые шли обзвоны россиян и совершалось мошенничество.

Об обнаружении украинского узла связи на Кавказе стало известно 26 марта. Всего из-за работы кол-центра граждане России лишились 1,3 миллиона рублей.

