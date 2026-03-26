09:56, 26 марта 2026Силовые структуры

В российском регионе накрыли украинский колл-центр

В Ингушетии задержали трех мужчин за создание украинского узла связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ингушетии задержали трех мужчин за создание украинского узла связи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли противоправную деятельность трех мужчин, которые организовали в регионе абонентский терминал для совершения мошеннических действий в отношении россиян.

Они по предварительному сговору с сотрудниками украинских колл-центров совершили мошеннические действия и причинили гражданам России ущерб на сумму не менее 1,3 миллиона рублей.

Один из злоумышленников был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения двух сим-боксов в одной из курьерских компаний.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы нашли узел связи телефонных мошенников.

