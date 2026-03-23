В центре Москвы нашли узел связи телефонных мошенников

В Пресненском районе Москвы МВД и ФСБ нашли узел связи телефонных мошенников

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили и ликвидировали располагавшийся в центре Москвы узел связи телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, пункт связи располагался в одной и квартир Пресненского района столицы. Обслуживанием оборудования для передачи голосового трафика занимался задержанный на месте 19-летний юноша. Он обеспечивал работу кол-центра.

Возбуждено уголовного дело о незаконной организации и проведении работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге накрыли филиал украинских мошенников с оборотом 50 миллионов рублей.