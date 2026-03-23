10:01, 23 марта 2026

В центре Москвы нашли узел связи телефонных мошенников

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили и ликвидировали располагавшийся в центре Москвы узел связи телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, пункт связи располагался в одной и квартир Пресненского района столицы. Обслуживанием оборудования для передачи голосового трафика занимался задержанный на месте 19-летний юноша. Он обеспечивал работу кол-центра.

Возбуждено уголовного дело о незаконной организации и проведении работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге накрыли филиал украинских мошенников с оборотом 50 миллионов рублей.

    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    Жители Подмосковья увидели северное сияние

    Война в Иране взвинтила цены на бензин в США

    Названо условие для разрастания конфликта на Ближнем Востоке

    Серийный похититель техники, алкоголя и телефонов попал на видео в российском городе

    Сотни рейсов задержали и отменили в аэропорту российского города

    Производители продуктов питания в России пожаловались на низкие цены в магазинах

    В центре Москвы нашли узел связи телефонных мошенников

    В Раде отношения с правительством описали словом из трех букв

    Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

    Все новости
