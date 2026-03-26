Землетрясение разрушило монастыри в Греции

«Ворья»: Землетрясение частично разрушило монастыри на горе Афон в Греции

Землетрясение на севере Греции частично разрушило здания нескольких монастырей на горе Афон. Об этом пишет местная газета «Ворья».

Магнитуда подземных толчков составила 4,9, а глубина очага — 10,6 километра. Землетрясение зафиксировали в 11 километрах к северо-западу от населенного пункта Карея.

Толчки нанесли значительный ущерб монастырям, скитам и кельям. В стенах зданий появились трещины, были повреждены фрески. В одной из церквей во время богослужения откололась часть люстры, монахам и паломникам пришлось срочно покинуть постройку. По словам очевидцев, землетрясение ощущалось долго, а в прибрежных районах можно было услышать громкий гул.

