12:41, 26 марта 2026Экономика

Землетрясение разрушило монастыри в Греции

«Ворья»: Землетрясение частично разрушило монастыри на горе Афон в Греции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Землетрясение на севере Греции частично разрушило здания нескольких монастырей на горе Афон. Об этом пишет местная газета «Ворья».

Магнитуда подземных толчков составила 4,9, а глубина очага — 10,6 километра. Землетрясение зафиксировали в 11 километрах к северо-западу от населенного пункта Карея.

Толчки нанесли значительный ущерб монастырям, скитам и кельям. В стенах зданий появились трещины, были повреждены фрески. В одной из церквей во время богослужения откололась часть люстры, монахам и паломникам пришлось срочно покинуть постройку. По словам очевидцев, землетрясение ощущалось долго, а в прибрежных районах можно было услышать громкий гул.

Ранее во Франции произошла серия землетрясений. Магнитуда толчков составила до 3 по шкале Рихтера.

