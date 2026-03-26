Путин сделал заявление об аресте археолога Бутягина

Путин: Арест Бутягина в очередной раз показывает, с кем РФ имеет дело

Президент России Владимир Путин заявил, что арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем РФ имеет дело. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции Путин отметил, что то, что сейчас происходит с археологом, просто лишний раз показывает, с кем на самом деле страна имеет дело.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что в ответ на решение суда Варшавы экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину необходимо арестовать польского посла.

Также ранее сообщалось, что Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина.