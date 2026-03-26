Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 26 марта 2026Мир

Путин сделал заявление об аресте археолога Бутягина

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем РФ имеет дело. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции Путин отметил, что то, что сейчас происходит с археологом, просто лишний раз показывает, с кем на самом деле страна имеет дело.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что в ответ на решение суда Варшавы экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину необходимо арестовать польского посла.

Также ранее сообщалось, что Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok