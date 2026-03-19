Депутат Журавлев: Надо арестовать посла Польши в ответ на решение по Бутягину

В ответ на решение суда Варшавы экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину необходимо арестовать польского посла, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Утверждается, что польская прокуратура уже получила просьбу об экстрадиции ученого.

Депутат указал на несправедливость западного правосудия, обвинив его в предвзятом отношении. Он отметил, что все процессы там политизированы, даже если обвиняемый не причастен к государственной деятельности. Депутат подчеркнул, что Бутягин — ученый, далекий от политики, которого выдали в руки Украины, где существует угроза его жизни и здоровью.

«В подвалах СБУ многие сгинули без всякого суда и следствия. Нужно в ответ арестовать польского посла, никаких сантиментов и дипломатической неприкосновенности в данной ситуации быть не должно», — предложил Журавлев.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.