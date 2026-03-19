Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 19 марта 2026

В России призвали арестовать посла Польши из-за решения по делу сотрудника Эрмитажа

Юлия Сычева
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ответ на решение суда Варшавы экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину необходимо арестовать польского посла, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Утверждается, что польская прокуратура уже получила просьбу об экстрадиции ученого.

Депутат указал на несправедливость западного правосудия, обвинив его в предвзятом отношении. Он отметил, что все процессы там политизированы, даже если обвиняемый не причастен к государственной деятельности. Депутат подчеркнул, что Бутягин — ученый, далекий от политики, которого выдали в руки Украины, где существует угроза его жизни и здоровью.

«В подвалах СБУ многие сгинули без всякого суда и следствия. Нужно в ответ арестовать польского посла, никаких сантиментов и дипломатической неприкосновенности в данной ситуации быть не должно», — предложил Журавлев.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok