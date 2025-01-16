В Госдуме захотели увеличить пособие по уходу за ребенком

Депутаты от ЛДПР призвали повысить пособие по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком нужно повысить с 40 до 60 процентов от среднего заработка родителя. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, которые внесли в парламент соответствующий законопроект. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Как гласит пояснительная записка к законопроекту, минимальный размер пособия по уходу за ребенком не соответствует уровню прожиточного минимума для детей во всех субъектах Российской Федерации. Если же данная выплата вырастет, то это будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния. Кроме того, парламентарии убеждены, что если их законопроект примут, то это не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

В начале ноября минувшего года министр труда и социальной защиты Антон Котяков пообещал, что в РФ продолжит расти максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. По его словам, к 2027 году сумма дойдет почти до 97 тысяч рублей. А в наступившем году максимальная сумма выплаты увеличится почти до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026-м — до 83 тысяч рублей.