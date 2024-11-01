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18:05, 1 ноября 2024Экономика

Одно из пособий в России вырастет до 97 тысяч рублей

Котяков: пособие по уходу за ребенком может вырасти до 97 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России продолжит расти максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его процитировало «Прайм».

По его словам, к 2027 году оно может увеличиться почти до 97 тысяч рублей. В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026-м — 83 тысячи рублей.

В начале июля Котяков заявил, что в РФ всем нуждающимся семьям с детьми выплачивают единое пособие, равное одному прожиточному минимуму. Правами на дополнительные выплаты располагают семьи с детьми до 17 лет. В среднем по России они получают почти 15 тысяч рублей в месяц.

Также есть информация, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит 794 355,8 рубля и в 2026 году — 882 575,4 рубля.

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