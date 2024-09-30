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04:05, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году

Эксперт Рыжих: в России декретные выплаты и маткапитал увеличатся в 2025 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2025 году в России увеличатся декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и маткапитал. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что вырастут декретные выплаты: максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит 794 355,8 рубля и в 2026 году — 882 575,4 рубля.

Помимо этого, планируется увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, а с 2026 года — до 26 764 рублей. При этом для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти в следующем году до 69 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что остатки средств из материнского капитала начнут выплачивать уже в сентябре.

В начале первого осеннего месяца также сообщалось, что депутаты ГД от ЛДПР направят на рассмотрение в правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Уточнялось, что проект подразумевает увеличение подобного пособия в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе.

Кроме того, в Госдуме рассказали, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, в октябре получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без заявления. На данный момент фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.

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      Марина Совина
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