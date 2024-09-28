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04:23, 28 сентября 2024Экономика

В России напомнили о получении двойной выплаты к пенсии

Депутат Бессараб: двойную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила РИА Новости, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без заявления.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, на данный момент фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с октября в силу вступают в силу законы об увеличении денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии военных пенсионеров, а также об индексации зарплат работникам федеральных учреждений. В частности, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 процента, сообщил Володин.

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      Марина Совина
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