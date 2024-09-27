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22:45, 27 сентября 2024Россия

В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 октября
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В октябре в силу вступают в силу законы об увеличении денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии военных пенсионеров, а также об индексации зарплат работникам федеральных учреждений. Об этих изменениях в жизни россиян сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Пенсии военным и зарплаты бюджтников будут проиндексированы

Как отметил Володин, благодаря изменению системы исчисления, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 процента.

Эта мера коснется около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства

Вячеслав Володинспикер Госдумы

Кроме того, увеличатся зарплаты на 5,1 процента для сотрудников федеральных государственных учреждений, включая медработников, преподавателей, ученых, а также гражданский персонал силовых ведомств.

Ранее о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 октября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также напомнила, что с 1 февраля почти все социальные выплаты, пособия, материнский (семейный) капитал, пособие по беременности и родам, по времени нетрудоспособности, выплаты на детей были увеличены на 7,5 процента, на процент инфляции.

Вступает в силу закон о контроле за деятельностью платежных агентов

С 1 октября вступает в силу закон о контроле за деятельности платежных агентов, рассказал Володин.

Через платежных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций

Вячеслав Володин спикер Госдумы

Он уточнил, что вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, вводится новый закон, который позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, попадающим в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций Банка России, обратиться с заявлением о пересмотре степени этого риска.

В июне в России задумались над вопросом страхования денег на электронных кошельках граждан. До этого зампредседателя Центробанка (ЦБ) Ольга Полякова заявила об участившихся случаях, когда платежные агенты незаконно используют персональные данные клиентов и с их помощью открывают электронные кошельки.

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С 1 октября вступает в силу еще ряд законов

Также с 1 октября Роскомнадзор будет напрямую блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них.

Вступают в силу новые нормы государственных закупок: уточняются правила участия в них для юридических лиц и порядок рассмотрения жалоб.

Вводится новый закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Кроме того, расширяются возможности россиян получить доступ к информации из автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Граждане смогут получать ее бесплатно в электронном виде и на бумажном носителе, но не чаще двух раз в год.

Росгвардия получит собственные информационные системы для управления оборотом оружия, охранной деятельностью, контроля за безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности.

Володин анонсировал внесение законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией

Проекты законов о борьбе с нелегальной миграцией внесут в Госдуму 1 октября, сообщил Володин. В эту дату будут внесены сразу пять законопроектов, разработанных комиссией ГД по миграционной политике.

Известно, что среди вносимых инициатив — ужесточение ответственности за организацию нелегальной миграции, а также за совершение правонарушений нелегальными мигрантами. Кроме того, среди вносимых инициатив — введение внесудебной блокировки сайтов с информацией и советами по легализации для нелегалов.

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      Марина Совина
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