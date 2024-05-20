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16:18, 20 мая 2024Экономика

Центробанк призвал усилить контроль за платежами из-за кражи персональных данных

ЦБ: платежные агенты в России незаконно используют персональные данные клиентов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России участились случаи, когда платежные агенты незаконно используют персональные данные клиентов. Усилить контроль за проводимыми платежами призвала зампредседателя Центробанка (ЦБ) Ольга Полякова в разосланном в кредитные организации письме.

В регуляторе обратили внимание на факт, что после кражи персональных данных с их помощью открывают электронные кошельки, которые используются для высокорисковых операций, расчетов с теневым бизнесом, переводов нелегальным онлайн-казино и букмекерам. Поэтому ЦБ рекомендовал банкам чаще проверять, насколько добросовестно платежные агенты выполняют требования в части упрощенной идентификации.

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Из-за опасений ряда китайских банков вторичных санкций США российским компаниям пришлось проводить до половины трансакций через посредников из третьих стран. По данным Reuters, в качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Такая схема с использованием цепочек временных компаний и платежных агентов означает высокую комиссию и риск конфискации груза.

Ранее Центробанк признал ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами. ПО словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такая ситуация приведет к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. В том числе перспективным выглядит вариант с использованием цифровых финансовых активов в развитии расчетов.

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      Вячеслав Агапов
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